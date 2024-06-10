В Петушках экс-бухгалтера одного из муниципальных предприятий признали виновной в мошенничестве в крупном размере.
В Петушках экс-бухгалтера одного из муниципальных предприятий признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
Осуждённая с августа по декабрь 2022 года с помощью обмана и злоупотребления доверием похитила у предприятия порядка 450 тыс. рублей.
Отмечается, что суд удовлетворил требование прокурора о взыскании с бывшего бухгалтера похищенных денег.
«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.