Энергетическая компания модернизировала освещение на дорогах в Меленковском и Селивановском...

Энергетическая компания модернизировала освещение на дорогах в Меленковском и Селивановском районахКомпания «Энергосбыт Волга» модернизировала освещение ещё в четырёх населённых пунктах Владимирской области. 465 устаревших фонарей были заменены на эффективные светодиодные светильники вдоль автодорог в Бутылицах, Илькино, Тургенево Меленковского района и посёлке Красная Горбатка. При этом на пешеходных переходах установлены светильники с повышенной светоотдачей. Работы провели в рамках энергосервисного контракта с ГБУ «Владупрадор».- После всей замены мы провели в каждом населённом пункте замер освещённости. На 20% мы освещенность увеличили, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения, - рассказал Андрей Рябинин, начальник отдела главного энергетика ГБУ «Владупрадор».- Такие фонари потребляют гораздо меньше электроэнергии, но выдают больший световой поток. Соответственно, мы добиваемся повышения уровня освещённости, при этом экономим электрическую энергию. Заключая энергосервисный контракт, заказчику не приходится вкладывать собственные средства в модернизацию системы освещения. А затраты в будущем возвращают за счёт средств, сэкономленных на оплате электроэнергии. По данному контракту экономия составит 60% в год от базовых расходов заказчика, - подчеркнул руководитель отдела энергоэффективных решений компании «Энергосбыт Волга» Роман Уланов.В среднем энергосервисный контракт заключается на 5 лет, максимальный срок – 7 лет. На время действия контракта компания даёт гарантию на оборудование и выполненные работы. Затем всё оборудование переходит в собственность заказчика.Компания «Энергосбыт Волга» заключила и успешно реализовала 17 энергосервисных контрактов. Во Владимирской области, например, с 2020 по 2023 год уличное освещение было модернизировано в городах Карабаново, Покрове и Киржаче, в Ильинском сельском поселении Кольчугинского района и посёлке Мелехово Ковровского района. В этом году новые фонари установили в городе Радужном.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky