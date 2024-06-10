Гастрономический маршрут: где в Киржаче попробовать фирменные пирожки - шанежки? Киржач...

"Гастрономический маршрут": где в Киржаче попробовать фирменные пирожки - шанежки?Киржач туристический. Ароматные шанежки - фирменные пирожки, которые стали достопримечательностью. Где их попробовать, расскажет Полина ЛаптеваПолина Лаптева, корреспондент:- Старинный город Киржач богат своей историей и достопримечательностями. Но сегодня мы решили проложить новый маршрут - гастрономический, и попробовать город на вкус.Кондитерский цех и кафе - Шанежки. Уютное семейное пространство с домашней и гостеприимной атмосферой. Фирменное блюдо в меню - шанежки. Круглые открытые пироги, немного похожие на ватрушки, - готовятся из дрожжевого теста. Пышные заготовки на столе уже ждут своего часа.Ульяна Автюхович, технолог:- Мука, сливочное масло, сахар, соль, замешивается на дрожжах. Получается дрожжевое сдобное тесто.После следует начинка. Овощная или фруктово-ягодная, рыбная, грибная или мясная - зависит от сезона. Рецептура постоянно меняется.Ирина Гайдай, директор ООО "Киржачская трапеза":- Мука и вода должны быть. Мы говорим...так...интересно. А уже разработана рецептура. Приходят следующие гости и говорят: шанежки делаются исключительно на козьем молоке. Мы поняли, что в каждом регионе шанежки были со своей особенностью, изюминкой.Изначально шанежки - блюдо народов Севера и Сибири. Но полюбились и в наших широтах.- Очень народное блюдо, семейное. И правда, из того, что природа дарит.Тем временем 20 минут в печи и... шанежки готовы.- Какая красота-то, Боже!Горячие и ароматные, с хрустящей корочкой - шанежки уже разлетелись по столам. К чаепитию готовы и нежные бисквитные тортики: пирожное три шоколада и корзиночка с джемом и кремом. Составят "вкусную кампанию" таежный сбор, сладкая жизнь, масала, ройбуш - бодрящие и душистые чайные купажи.Для кофеманов насыщенный и бархатистый американо, эспрессо и латте с нежной пенкой. В меню - и пицца. Классические "Четыре сыра". Приправленная оливковым маслом и бальзамическим соусом, пицца приготовлена по итальянской рецептуре, отличается насыщенным вкусом полезных и натуральных сыров.Вся идея кафе Шанежки совершенствовалась в процессе. Сначала планировали создать пекарню. Но этим не ограничились. Концепция завернулась вокруг сладостей. Ведь открытию кафе предшествовало строительство сладкого моста.Ирина Гайдай, директор ООО "Киржачская трапеза":- Обратите внимание - это делали наши замечательные аргуны. Столяры и плотники, которые мастерят у нас в Киржаче топорами и пилами.У этой территории есть все шансы превратиться в гастрономический парк. Планов, поделилась Ирина, множество: реновация детской игровой площадки, открытие контактного зоопарка и, конечно же, - ежедневные вкусные праздники. Киржачские Шанежки ждут гостей, готовя погрузить их в море гастрономического удовольствия!Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".