Как определить клиента, пришедшего в банк за кредитом по наводке мошенников, про один из способов рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024 в сессии «Защита прав граждан в интернете».

Как определить клиента, пришедшего в банк за кредитом по наводке мошенников, про один из способов рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024 в сессии «Защита прав граждан в интернете».По словам Георгия Горшкова, если клиент обращается в офис за кредитом, но у банка есть объективные причины подозревать влияние мошенников, – сотрудник может использовать так называемый "отрезвляющий триггер”. Например, запросить одобрение от ближайшего родственника. «К нам приходят люди за кредитами, хотя часто даже не могут сказать зачем он им нужен. Ведут себя подозрительно. Лучший способ при этом вывести человека из транса – позвонить жене или кому-то из родственников», – рассказал Георгий Горшков. «Зачастую мошенники многократно влияют на человека и в большинстве случаев еще до визита в банк клиент сам отдает им свои персональные данные. Поэтому первая линия обороны в борьбе с мошенниками должна быть информационная. Необходимо рассказать о случаях и вероятных схемах мошенников своим родителям, детям, друзьям». Предотвратить мошеннические действия удалось благодаря работе технических средств, либо в диалоге с клиентами, когда сотрудникам удалось отговорить клиентов отдать свои деньги злоумышленникам.Сейчас финансовые организации предлагают клиентам широкий спектр инструментов для защиты денег: можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость личного кабинета и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или проверить номер телефона. Клиенты могут подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.