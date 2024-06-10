Какой объем инвестиций поступит во Владимирскую область по итогам экономического форума в Санкт-Петербурге? Делегация из нашего региона завершила работу на 27-м Петербургском международном

Какой объем инвестиций поступит во Владимирскую область по итогам экономического форума в Санкт-Петербурге? Делегация из нашего региона завершила работу на 27-м Петербургском международном экономическом форуме. Он проходил с 5 по 8 июня. По его результатам Александр Авдеев отметил – минимальный объем инвестиций в регион составит 15 миллиардов рублей. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Провели ряд