Космический радиационный шторм спровоцировал мощную магнитную бурю во Владимирской области В...

Космический радиационный шторм спровоцировал мощную магнитную бурю во Владимирской областиВ понедельник (10 июня 2024 года) к вечеру на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G2. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).На Солнце зафиксировали вспышки класса M. Из-за радиационной бури могут быть сбои радиосвязи и ошибки в навигации. В мае солнечная активность достигла максимума за последние 16 лет.По данным ученых, буря начнется 10 июня в 18 часов и в первые часы будет достигать уровня G1, однако позже усилится до класса G2. Такая активность продлится до полуночи, далее уровень геомагнитного возмущения снова немного спадет, но все же штормить еще будет до 6 часов утра вторника.Следующий магнитный удар ученые прогнозируют на 1 июля 2024 года. Также небольшие магнитосферные возбуждения ожидаются 11 июня, 2 и 6 июля - они не достигнут штормовых значений.В период бури метеозависимые люди могут испытывать головные боли, бессонницу или сонливость. Как уберечься от негативного воздействия?Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky