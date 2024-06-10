С ученицей второго класса одной из школ Коврова на уроке физкультуры произошёл несчастный случай.

С ученицей второго класса одной из школ Коврова на уроке физкультуры произошёл несчастный случай. Во время упражнения волейбольным мячом девочка сломала палец левой руки. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что школьница сразу сообщила о травме педагогам, но те не отправили её в медучреждение. В больницу девочка смогла попасть только после уроков. Кроме того, расследование было осуществлено с нарушением установленных сроков.«Также проверкой установлено, что информирование о несчастном случае законных представителей несовершеннолетней не осуществлялось, ознакомление законного представителя с материалами расследования произведено с нарушением установленного порядка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В итоге образовательное учреждение оштрафовали на 50 тыс. рублей. Трёх виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.