Министра строительства Владимирской области Александра Батурина арестовали по подозрению в...

Министра строительства Владимирской области Александра Батурина арестовали по подозрению в растратеГлава регионального минстроя Александр Батурин арестован по делу о крупной растрате бюджетных средств. По решению суда он пробудет в СИЗО до 5 августа.Батурина задержали утром в субботу в его квартире в Коврове. Эпизод с растратой связан с его работой на посту руководителя департамента строительства и архитектуры Ивановской области.По данным следствия, в декабре 2019 года чиновник подписал акт приемки ивановского кинотеатра "Современник" после капремонта. Хотя знал, что смета проекта не прошла госэкспертизу и достоверная стоимость объекта не была известна. Сумма ущерба составила около 12 миллионов рублей.Добавлю, что в должности министра строительства и архитектуры Александр Батурин проработал чуть больше года.