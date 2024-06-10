Об этом предупредили сотрудники городской администрации у себя в телеграм-канале.

На девяти улицах не будет горячей воды завтра, 11 июня, во Владимире. Об этом предупредили сотрудники городской администрации у себя в телеграм-канале.Так, прекращение поставки ГВС планируется с 4:00 вторника до 4:00 среды по следующим адресам:ул. 1-я Пионерская, дома №20, 22а, 55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68а, 80, 80а, 86, 86а, 88, 88в, 90а;ул. Мира, дома №37, 37а, 39, 41, 45, 55, 57, 59, 61а;ул. Почаевская, дома №2, 2а, 2б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30;ул. Северная, дома №1, 1б, 15а, 18а, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 41, 45а, 47, 49, 53, 53а;ул. Усти-на-Лабе, дома №23, 27а, 33;2-й Почаевский пр-д, дом №4;ул. Крупской, дома №2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8;ул. П. Осипенко, дома №17, 21, 23а, 23б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33а;ул. Фейгина, дома №11, 13, 13а, 23а, 36а.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.