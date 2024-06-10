На новых участках дорог во Владимирской области установили 16 передвижных камер
В Министерстве...
На новых участках дорог во Владимирской области установили 16 передвижных камер
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщили, что в период с 10.06.2024 по 16.06.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 103 км;
- а/д М-7 «Волга» 114 км;
- а/д М-7 «Волга» 166 км;
- а/д М-7 «Волга» 192 км;
- а/д М-7 «Волга» 211 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;
- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;
- а/д Дубки-Киржач- 7 км;
- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;
- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км
- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;
- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;
- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км.
На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области