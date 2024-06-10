Авария с пострадавшими случилась в минувшую субботу, 8 июня. Как сообщили в УМВД, в 6:20 возле поворота на село Барское Городище автобус столкнулся с «Нивой». По предварительной информации,

Авария с пострадавшими случилась в минувшую субботу, 8 июня. Как сообщили в УМВД, в 6:20 возле поворота на село Барское Городище автобус столкнулся с «Нивой». По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил 64-летний водитель «ПАЗа». Из пресс-релиза УМВД области Водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь со стороны города Суздаль в сторону города Владимир по правой полосе движения