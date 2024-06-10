С января по май текущего года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 15,1 млн пассажиров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по май текущего года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 15,1 млн пассажиров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, более 3,4 млн пассажиров отбыли поездами дальнего следования. Ещё около 11,7 млн человек отправились в пригородном сообщении. Общий пассажирооборот составил 3,9 млрд пасс-км (+10,1%).Только за май 2024 года по железной дороге проехали порядка 3,6 млн пассажиров, среди которых 770 тыс. человек воспользовались поездами дальнего следования. Пассажирооборот составил 873 млн пасс-км (+4,5%).