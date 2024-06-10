7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) «Ростелеком» и Государственный Эрмитаж заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) «Ростелеком» и Государственный Эрмитаж заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили президент компании Михаил Осеевский и генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Стороны намерены совместно развивать и внедрять цифровые решения и сервисы для популяризации культурных ценностей, повышения эффективности музейной и хозяйственной деятельности, сохранения и использования