Руководство школы в Коврове привлекли к ответственности за травму второклассницы на уроке...

Руководство школы в Коврове привлекли к ответственности за травму второклассницы на уроке физкультурыВ Коврове городской прокуратурой проведена проверка по факту получения травмы учащейся второго класса в одной из общеобразовательных школ города.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в январе 2024 года в спортивном зале школы города Коврова на уроке физкультуры во время выполнения упражнения второклассница получила травму в виде закрытого перелома пальца левой руки.Несмотря на то, что девочка сообщила о полученной травме педагогам, на протяжении длительного времени руководитель учреждения не направил несовершеннолетнюю в медицинскую организацию - учащаяся обратилась в больницу только вечером, т.е. после окончания образовательного процесса."Кроме того, расследование несчастного случая проведено с нарушением установленных сроков (трех календарных дней с момента происшествия)", - добавили в надзорном ведомстве.Также о несчастном случае не были проинформированы родители девочки.В связи с изложенным, прокурором в отношении общеобразовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.По результатам рассмотрения представления заместителя городского прокурора 3 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky