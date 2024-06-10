Смотрите Вести в 9.00: у экономической зоны Владимир есть большие шансы стать флагманом в...

Смотрите "Вести" в 9.00: у экономической зоны "Владимир" есть большие шансы стать флагманом в стране"Регион в перспективе"- Многомиллиардные инвестиции и новые рабочие места. Эффект международного экономического форума в Петербурге для нашего региона."Особенные папы"-Для них это еще одна возможность стать ближе. Фотовыставка об отцах особенных детей- во Владимире"Киржач гастрономический"- Рыбные, ягодные, грибные.. В Киржаче восстановили рецепт старинной выпечки - шанежек.