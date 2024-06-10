Тропический мегаливень накроет Владимирскую область в ближайшие дни Дожди пройдут по всей...

Тропический "мегаливень" накроет Владимирскую область в ближайшие дниДожди пройдут по всей территории Центральной России, начиная с 11 июня. По данным синоптика Евгения Тишковца, за пять дней выпадет около 100 мм осадков. Уже со вторника (11 июня 2024 года) 33-й регион накроют дожди и грозы."В среду ожидается залповый «мегаливень» интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день начинается пик тропических ливней и сильных гроз с градом", - добавил синоптик.Завтра погода во Владимирской области погода будет облачная, местами грозы и дожди.Температура воздуха повысится до +27°C. Ночью столбик термометра опустится до +17°C.Ветер южный, 6-14 м/cАтмосферное давление 741 - 746 мм ртутного столба.Наши предки говорили: колосится рожь - к урожаю грибов. Если пчелы активно летят к ульям - скоро пойдет дождь. Существовала в народе и такая погодная примета: туман утром по воде стелется - к ясному солнечному дню.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky