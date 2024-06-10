IV международный фестиваль классической музыки Кантата, который проходил с 3 по 9 июня в Калининградской области, завершился гала-концертом на Соборной площади на острове Канта в Калининграде.

Участники фестиваля исполнили для гостей Праздничную Увертюру Дмитрия Шостаковича, Увертюру 1812 Петра Чайковского, а также арии и дуэты из опер Князь Игорь, Пиковая дама, Самсон и Далила.Гала-концерт прошел под аккомпанемент Калининградского симфонического оркестра, которым дирижировал Кристиан Кнапп из Мариинского театраНачальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков напомнил, что фестиваль Кантата появился и набирает обороты благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.По его словам, из года в год программа становится все интереснее и насыщеннее. С каждым годом растет количество звездных артистов, выступающих на фестивале.У нас сейчас сформировалась хорошая мода на участие в добрых делах. Подобные фестивали — это еще одна возможность поддержать благое дело – сохранение культурных памятников! — отметил Новиков.Подводя итоги события, художественный руководитель фестиваля Кантата — генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов заявил, что мероприятие стало пиром духа и торжеством эстетики, а также радостью для зрителей.С миром искусства и с самими собой мы все стали лучше, мы все стали неотъемлемой частью фестиваля — подчеркнул Борисов.Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов отметил, что фестиваль полон не только замечательными артистами, но и премьерами, как это было в кирхе замка Нойхаузен, где впервые прозвучали Картинки с выставки Модеста Мусоргского в исполнении струнного септета.Следующий фестиваль у нас юбилейный, пятый, и я надеюсь он будет еще более обширным, как по мероприятиям, так и по историческим локациям, — заявил Баринов.Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак подчеркнул, что фестиваль превзошел все ожидания и выстроил уникальную программу.В рамках Кантаты состоялось 12 лекций, 14 мастер-классов и 12 кинопоказов от Института развития интернета, российского общества Знание и Российского музыкального общества.Одна из целей фестиваля — сбор средств на консервацию и восстановление объектов культурного наследия Калининградской области.