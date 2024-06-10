На 10 июня запланировано открытие моста через железную дорогу в Камешково. Ремонт шел с лета 2023 года и вот путепровод готов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Путепровод

На 10 июня запланировано открытие моста через железную дорогу в Камешково. Ремонт шел с лета 2023 года и вот путепровод готов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Путепровод построили в 1957 году, последний раз капремонт там проводился 38 лет назад. Последние 10 лет мост в ремонте нуждался особенно. Местные жители рассказывали о проблеме губернатору. И