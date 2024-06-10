В воскресенье, 9 июня, на территории Киржачского района случилось ДТП с участие трёх транспортных средств.

В воскресенье, 9 июня, на территории Киржачского района случилось ДТП с участием трёх транспортных средств. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Авария произошла в середине дня на повороте на деревню Корытово. Прибывшим на место спасателям пришлось проводить деблокировку пострадавшего гражданина.Отмечается, что всего в ликвидации последствий дорожной аварии участвовали 8 сотрудников различных ведомств и 4 единицы техники.