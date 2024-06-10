В Киржачском районе столкнулись сразу три автомобиля, проводилась деблокировка пострадавшего 9...

В Киржачском районе столкнулись сразу три автомобиля, проводилась деблокировка пострадавшего9 июня 2024 года около 13.00 в Киржачском районе, на повороте на деревню Корытово произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, произошло столкновение 3-х транспортных средств. В результате аварии сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 8 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 2 единицы техники.МЧС информирует: Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области