Второклассница сломала мизинец левой руки на физкультуре, тренируясь бросать волейбольный мяч. Девочку с уроков так и не отпустили, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Это произошло в
<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2024-v-kovrove-vtoroklassnicu-slomavshuyu-mizinec-na-fizre-ne-otpustili-s-urokov.html" target="_blank">В Коврове второклассницу, сломавшую мизинец на «физре», не отпустили с уроков</a> - Второклассница сломала мизинец левой руки на физкультуре, тренируясь бросать волейбольный мяч. Девочку с уроков так и не отпустили, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Это произошло в
[url=https://33live.ru/novosti/10-06-2024-v-kovrove-vtoroklassnicu-slomavshuyu-mizinec-na-fizre-ne-otpustili-s-urokov.html]В Коврове второклассницу, сломавшую мизинец на «физре», не отпустили с уроков[/url] - Второклассница сломала мизинец левой руки на физкультуре, тренируясь бросать волейбольный мяч. Девочку с уроков так и не отпустили, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Это произошло в