Второклассница сломала мизинец левой руки на физкультуре, тренируясь бросать волейбольный мяч. Девочку с уроков так и не отпустили, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Это произошло в

Второклассница сломала мизинец левой руки на физкультуре, тренируясь бросать волейбольный мяч. Девочку с уроков так и не отпустили, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Это произошло в январе 2024 года. Пострадавшая сразу рассказала о травме учителям, но в больницу ее везти не торопились. Родителей о случившемся также не оповестили. В итоге школьница попала к врачу только в