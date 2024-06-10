В результате ДТП на федеральной трассе в Суздальском районе пострадали два человека В минувшие...

В результате ДТП на федеральной трассе в Суздальском районе пострадали два человекаВ минувшие выходные на трассе Р-132 около поворота на Барское Городище в Суздальском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, в результате дорожно-транспортного происшествия проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 2 единицы техники.МЧС информирует: если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области