В результате страшного ДТП на федеральной трассе М-7 во Владимирской области погибли два...

В результате страшного ДТП на федеральной трассе М-7 во Владимирской области погибли два человекаВ Петушинском районе близ деревни Киржач на трассе М-7 «Волга» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации Министерства региональной безопасности Владимирской области, легковой автомобиль "BMW" врезался в фуру.В результате ДТП погибли два человека.Спасатели третьей дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области ликвидируют последствия аварии.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области