В Собинском районе мужчина получил строгий режим за убийство сожительницы ножом в шею В...

В Собинском районе мужчина получил "строгий режим" за убийство сожительницы ножом в шеюВ отношении жителя Собинского района вынесен приговор.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что вечером 13 января 2024 года мужчина и его сожительница распивали спиртное в его квартире в одном из домов в деревне Толпухово.Женщина решила уйти из квартиры, в связи с этим между сожителями произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевшая оскорбительно высказалась в адрес осужденного.Разозлившись, мужчина взял со стола нож, которым до этого они резали продукты, и ударил им в шею женщины.Испугавшись содеянного, злоумышленник попытался оказать первую помощь, но не сумел этого сделать, после чего позвонил в экстренную службу. Смерть потерпевшей наступила через короткий промежуток времени.Вину в совершённом преступлении мужчина признал, ему назначено 8 лет колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений