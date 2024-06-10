В Собинском районе мужчина получил строгий режим за убийство сожительницы ножом в шею
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В Собинском районе мужчина получил "строгий режим" за убийство сожительницы ножом в шею
В отношении жителя Собинского района вынесен приговор.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что вечером 13 января 2024 года мужчина и его сожительница распивали спиртное в его квартире в одном из домов в деревне Толпухово.
Женщина решила уйти из квартиры, в связи с этим между сожителями произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевшая оскорбительно высказалась в адрес осужденного.
Разозлившись, мужчина взял со стола нож, которым до этого они резали продукты, и ударил им в шею женщины.
Испугавшись содеянного, злоумышленник попытался оказать первую помощь, но не сумел этого сделать, после чего позвонил в экстренную службу. Смерть потерпевшей наступила через короткий промежуток времени.
Вину в совершённом преступлении мужчина признал, ему назначено 8 лет колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений