В ночь с субботы на воскресенье 28-летний житель Собинского района развлекался как мог. Под воздействием алкоголя мужчина угнал Камаз, пытался уехать на нем от полиции, а когда машина

В ночь с субботы на воскресенье 28-летний житель Собинского района развлекался как мог. Под воздействием алкоголя мужчина угнал Камаз, пытался уехать на нем от полиции, а когда машина перевернулась, нарушитель высунулся наполовину из кабины и спорил с правоохранителями. Как рассказали в УМВД, в ночь с 8 на 9 июня в дежурную часть поступило сообщение об угоне