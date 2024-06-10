Муромская прокуратура проверила медкабинеты в школах. В одном учебном учреждении обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. В двух других школах медикаменты хранили неправильно.

Муромская прокуратура проверила медкабинеты в школах. В одном учебном учреждении обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. В двух других школах медикаменты хранили неправильно. Выяснилось, что лекарства не были, как положено по инструкции, защищены от прямых солнечных лучей и других источников прямого света. По результатам проверок директорам этих трех школ были внесены представления. Устранение нарушений находится на