Правоохранители арестовали 32-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в краже.

Правоохранители арестовали 32-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в краже. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в кафе одного из городских торговых центров. Камеры наблюдения зафиксировали, как владимирец вытаскивает несколько купюр из позабытого на диване чужого бумажника. После этого подозреваемый вышел из здания и уехал на своём автомобиле.На допросе задержанный во всём сознался и рассказал, что взял 21 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.