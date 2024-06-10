Об этом на экономическом форуме в Петербурге сообщил Анзор Музаев, глава Рособрнадзора.

Владимирцам запретят пересдавать ЕГЭ, если их поймают со шпаргалкой. Об этом на экономическом форуме в Петербурге сообщил Анзор Музаев, глава Рособрнадзора.Как рассказал чиновник, это поможет защитить интересы честных выпускников. В случае провала пересдать можно будет только через год.Напомним, получить ещё шанс написать экзамен можно тем участникам, которые плохо почувствовали себя на ЕГЭ. Основная масса пересдающих – те ученики, которым не хватило баллов до нижнего порога.