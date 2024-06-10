Владимирский театр драмы представил премьеру спектакля Фантазии Фарятьева Сюжет трагикомедии...

Владимирский театр драмы представил премьеру спектакля "Фантазии Фарятьева"Сюжет трагикомедии построен в форме любовного многоугольника, в котором все влюблены, но безответно. Возможно ли счастье? Расскажет Ангелина Свищ.- Не отказывайте мне категорически .- Ну, категорически я не отказываю.Иллюзия, которая делает любовь невозможной. Сюжет пьесы Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева" знаком многим, благодаря одноименному фильму. Но следить за трагикомедией на сцене интереснее, чем с телеэкрана. Режиссер Вероника Вернадская "приблизила" постановку к нашему времени.Вероника Вернадская - режиссер спектакля:- Что-то, что хорошо, выигрышно звучало во второй половине 1970х годов. Что-то, что зазвучит сейчас лучше, как мне кажется. Я подправила под наше время, и какие-то элементы сделала не то, чтобы современными, но узнаваемыми для современного зрителя.Павел Фарятьев - человек-мечтатель, фантазер. Безоглядно влюбившись в женщину, и зная ее всего лишь 10 дней, предлагает даме руку и сердце. Александра же безответно любит другого. Но всё же дает добро на брак. Только, как это всегда бывает в трагикомедии, - все планы и надежды рушатся в один момент.- О чем вы говорите! Ну как ее можно заслужить!"Фантазии Фарятьева" - история любви, которой нет. А, может, до нее еще нужно дорасти. Для каждого актера спектакль о своем.Вячеслав Леонтьев, исполняющий роль Павла, говорит: история о том, как добрый, душевный стоматолог из унылой провинции ищет идеальный мир. Где царят любовь, взаимопонимание и родство душ.Вячеслав Леонтьев - актер Владимирского академического театра драмы:- О простом человеческом счастье, о том, что вот этот человек - Павел Фарятьев - за своими научными какими-то фантазиями, то, что мы говорим "фантазии Фарятьева", - он на самом деле очень простые человеческие истины скрывает - того, что человек должен жить счастливо, что нужно дорожить моментом, потому что жизнь коротка, не нужно лишний раз оскорблять и обижать людей, нужно ценить. Стараться менять этот мир к лучшему.Многогранен и актерский состав. Роли сестер Шуры и Любы исполняют Анна и Анастасия Лузгины. В жизни - тоже родные сестры. Для Анастасии это первая большая роль на сцене. А актриса Галина Фатхутдинова сыграла их беспокойную мать - "наседку", которая все время наставляет дочерей.Анна Лузгина - актриса Владимирского академического театра драмы:- Когда ты выходишь на площадку, ты об этом уже не думаешь, что вот это твоя родная сестра, просто ты работаешь и выполняешь задачу режиссера или то, что предлагается автором, какие-то предлагаемые обстоятельства пьесы, роли. Ну все ровно больше переживаешь, потому что когда она там одна, и все равно это волнение, первая большая работа. В общем, вместе все волнуемся!"Фантазии Фарятьева" - премьера этого сезона во Владимирском академическом театре драмы. Спектакль заставляет задуматься и трогает за "живое".Ангелина Свищ, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".