Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в официальном телеграм-канале.

Владимирскому художнику Виктору Титову исполняется сегодня 100 лет. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в официальном телеграм-канале.Учиться изобразительному искусству мужчина начал сразу после Великой Отечественной Войны, а ушёл он на фронт в 18 лет. Свою страсть он нашёл в пейзажах.Когда-то художник даже принимал участие при реставрации Успенского собора в региональном центре. А с 28 июня его работы будут выставлены в центре изобразительного искусства.