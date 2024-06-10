Горячую воду отключат с 4:00 11 июня до 4:00 12 июня на девяти улицах Владимира. Там планируются ремонтные работы, рассказали в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. 1-я Пионерская 20, 22а, 55, 55а,

Горячую воду отключат с 4:00 11 июня до 4:00 12 июня на девяти улицах Владимира. Там планируются ремонтные работы, рассказали в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. 1-я Пионерская 20, 22а, 55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68а, 80, 80а, 86, 86а, 88, 88в, 90а;– ул. Мира 37, 37а, 39, 41, 45,