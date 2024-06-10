Об этом рассказали представители городской администрации в телеграм-канале.

Во Владимире открыт конкурс на лучший проект памятника Юрию Долгорукову. Об этом рассказали представители городской администрации в телеграм-канале.«В конкурсе могут принимать участие физические, юридические лица, творческие коллективы, художники, архитекторы», – написали сотрудники мэрии.Монумент будет воздвигнут на улице Георгиевской. Работы принимаются до 15 июля в Управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира.