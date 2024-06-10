Во Владимире открывается Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную...
Во Владимире открывается Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию
10 июня 2024 года во Владимире откроют Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он будет действовать по адресу: улица Электрозаводская, 1.
"Инициаторами его создания стали активисты Владимирского регионального отделения Российского Красного Креста и проекта «Сдать вещи ПРОСТО»", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Раз в месяц в этом Центре получить необходимые вещи смогут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:
родители-одиночки,
малоимущие семьи,
пенсионеры,
семьи, в которых есть люди с инвалидностью,
семьи погибших военных
В Гуманитарно-вещевой центр можно будет приносить не только одежду, но и игрушки, кухонную утварь, вещи для дома.
Всё это должно быть в хорошем состоянии, ведь вашими вещами ещё будут пользоваться другие люди.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области