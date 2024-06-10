Во Владимире открывается Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную...

Во Владимире открывается Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию10 июня 2024 года во Владимире откроют Гуманитарно-вещевой центр для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он будет действовать по адресу: улица Электрозаводская, 1."Инициаторами его создания стали активисты Владимирского регионального отделения Российского Красного Креста и проекта «Сдать вещи ПРОСТО»", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Раз в месяц в этом Центре получить необходимые вещи смогут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:родители-одиночки,малоимущие семьи,пенсионеры,семьи, в которых есть люди с инвалидностью,семьи погибших военныхВ Гуманитарно-вещевой центр можно будет приносить не только одежду, но и игрушки, кухонную утварь, вещи для дома.Всё это должно быть в хорошем состоянии, ведь вашими вещами ещё будут пользоваться другие люди.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области