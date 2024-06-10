12 июня в Центральном парке пройдет праздничная программа, посвященная Дню России. Там же состоится кулинарный фестиваль, где гости смогут попробовать различные блюда от топовых заведений

12 июня в Центральном парке пройдет праздничная программа, посвященная Дню России. Там же состоится кулинарный фестиваль, где гости смогут попробовать различные блюда от топовых заведений города. Как сообщили в областном правительстве, готовить будут повара семи известных владимирских ресторанов и кафе. Они представят горожанам блюда стрит-фуда, хиты русской, советской и европейской кухни, а также разнообразные напитки