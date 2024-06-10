Инцидент случился 9 июня, сообщили очевидцы в соцсетях. Как утверждает автор поста, мальчику – 6 лет, он играл в прятки и скрылся за памятником. Плита рухнула и накрыла ребенка.

Инцидент случился 9 июня, сообщили очевидцы в соцсетях. Как утверждает автор поста, мальчику – 6 лет, он играл в прятки и скрылся за памятником. Плита рухнула и накрыла ребенка. Пострадавшего доставала его мать и трое мужчин, которые пришли на помощь. Как уточняется в публикации, мальчик отделался ушибами и царапинами, а ведь все могло бы закончиться