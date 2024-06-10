Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Во Владимире в Курсантском сквере, который находится в Ленинском районе, на ребёнка рухнула мемориальная каменная плита. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.Шестилетнего мальчика сразу же увезли в больницу, а на место подоспели сотрудники профильных подразделений администрации Владимира. Сейчас им предстоит решить вопрос с оказанием помощи и разобраться в инциденте.Сейчас ребёнок находится уже дома, а по факту происшествия идёт разбирательство.