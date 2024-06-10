Во Владимирской области молодой и активный Чак ищет любящую семью
Сейчас наша постоянная рубрика...
Во Владимирской области молодой и активный Чак ищет любящую семью
Сейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". О питомцах, которые нуждаются в любящей семье.
Молодой, лохматый подопечный Чак пришёл в приют сам. По фотографиям видно, какой он эмоциональный, веселый и активный. Ладит с другими собаками.
Возраст - около года. 50 сантиметров в холке, кастрирован, привит, обработан от клещей.
А ещё Чак участвует в программе "Хвостатые каникулы". Волонтёры придумали её для потенциальных хозяев, которые могут на время взять к себе питомца, чтобы понять, подходят они друг другу или нет.
Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03