Во Владимирской области молодой и активный Чак ищет любящую семью Сейчас наша постоянная рубрика...

Во Владимирской области молодой и активный Чак ищет любящую семьюСейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". О питомцах, которые нуждаются в любящей семье.Молодой, лохматый подопечный Чак пришёл в приют сам. По фотографиям видно, какой он эмоциональный, веселый и активный. Ладит с другими собаками.Возраст - около года. 50 сантиметров в холке, кастрирован, привит, обработан от клещей.А ещё Чак участвует в программе "Хвостатые каникулы". Волонтёры придумали её для потенциальных хозяев, которые могут на время взять к себе питомца, чтобы понять, подходят они друг другу или нет.Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03