Во Владимирской области начинаются летние парашютные сборы Второй сезон Покорителей неба...

Во Владимирской области начинаются летние парашютные сборыВторой сезон "Покорителей неба" организует учебно-методический центр "Авангард".120 юношей и девушек старше 14-ти лет на базе спортивно-оздоровительного центра "Тонус" пройдут парашютно-десантную подготовку. Научатся управлять беспилотными летательными аппаратами, попробуют себя в роли военных корреспондентов. Изучат азы военной подготовки.Главным событием для участников смены станут прыжки с парашютом. Но для тех, кто не рискнёт приземлиться с небес на землю, есть альтернатива - полёт на самолёте над Владимиром.