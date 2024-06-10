Во Владимирской области реализуют госпрограмму по созданию Национальной системы пространственных...

Во Владимирской области реализуют госпрограмму по созданию "Национальной системы пространственных данных"В управлении Росреестра рассказали о реализации в регионе госпрограммы по созданию "Национальной системы пространственных данных". Это аналог Публичной кадастровой карты, только с гораздо большим количеством слоёв. Включающим, например, информацию о лесах и сельхозугодьях, культурных объектах.Создать эту систему помогут комплексные кадастровые работы. В этом году они будут выполняться впервые.Александр Киреев, заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области:- Под комплексными кадастровыми работами (ККР) закон подразумевает определение границ всех объектов недвижимости одновременно на соответствующей территории. Как правило, за единицу ККР выбирается кадастровый квартал. В кадастровом квартале всё, что существует - это земельные участки и объекты недвижимости, все границы этих объектов, учтённых и существующих, - определяются в рамках ККР.На проведение комплексных кадастровых работ регион получил федеральную субсидию и планирует охватить в этом году 6 территорий в Вязниковском, Александровском, Кольчугинском, Собинском районах, городах Владимире и Радужном.Это будет частный сектор, где у соседей могут быть разные взгляды на размеры своих земельных участков, - поясняет руководитель управления Росреестра Алексей Сарыгин.Алексей Сарыгин, руководитель Управления Росреестра по Владимирской области:- Когда межевание происходит, каждый межует свой участок и согласовывает с соседями. В данном случае происходит межевание всего квартала, работает согласительная комиссия, которая там споры урегулирует. Вносятся границы: как земельных участков, так и границы строений.Для жителей выбранных кадастровых кварталов эта услуга будет бесплатна, что позволит им сэкономить деньги на межевание. На 2025 год правительство региона уже подало заявку на субсидию в трёхкратном размере, чтобы продолжить и расширить комплексные кадастровые работы.Что касается создания Национальной системы пространственных данных, работа должна быть завершена к 1 января 2027 года. И Владимирская область пока укладывается в график.