На территории 33-го региона идёт активное развитие промышленного садоводства.

На территории 33-го региона идёт активное развитие промышленного садоводства. На настоящий момент ягодная и плодовая продукция производится в семи районах. Об этом 9 июня сообщила правительства Владимирской области.Так, на территории Камешковского района в больших объёмах выращивают землянику, малину и яблоки. Яблоневый сад заложили и вязниковцы. На территории Суздальского района 35 га отведены под смородину, а жители Юрьев-Польского района собирают голубику.«Новый инвестор зашел и в Киржачский район. Здесь планируется выращивание голубики, а также строительство туннелей для садовой земляники и малины, лаборатории для посадочного материала и по изучению хранения ягод в газовой среде», - рассказала пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные Минсельхоза Владимирской области.