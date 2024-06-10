Во Владимирской области завершилась Музыкальная экспедиция Один из концертов прошел в Мира центре...

Во Владимирской области завершилась Музыкальная экспедицияОдин из концертов прошел в Мира центре в Суздале, второй - в Суздальском кремле. А финальный аккорд музыкального путешествия прозвучал на недавно отреставрированном здании ГЭС на Нерли.Людмила Титова, зритель:- В первую очередь, есть возможность одновременно смотреть на прекрасные суздальские виды и наслаждаться классической музыкой.Заполицкая гидроэлектростанция была построена в 1953 году. Она снабжала электричеством Суздальский и Владимирский районы, но в 1960-х ее закрыли.И в 2022 году, спустя более 80-лет архитекторы из Дании и России дали ей вторую жизнь. Благо, сохранился арочный фундамент и деревянные сваи.Теперь ГЭС - место притяжения уличных театров и музыкантов. Концерт длился 37 минут. Музыканты проекта "Притяжение" и Даниил Коган исполнили "струнный октет" румынского композитора Джордже Энеску.Напомним, в этом году таких экспедиций - две. Симфоническая состоялась впервые - ее посвятили памяти главного дирижера владимирского губернаторского симфонического оркестра Артёма Маркина - его не стало в марте этого года.А "Музыкальная" прошла под руководством виолончелиста и заслуженного артиста России Бориса Андрианова. Он дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.Борис Андрианов, виолончелист, заслуженный артист России:- Вот эта уникальная ГЭС стала уникальной творческой лабораторией, где проходят концерты, выставки. И мы не исключение. Потому что само напрашивалось место. Я уверен, когда мы вернемся сюда на будущий год, - мы обязательно здесь что-то проведем ночью. У нас такая мысль, чтобы сюда приезжали ночью. Насыщенные выходные, пять концертов, меньше, чем за 48 часов. И это такое сумасшествие, которое людей вовлекает. Такого у нас еще не было. И, безусловно, мы будем вместе эти две экспедиции проводить, и у нас будет много точек соприкосновения. Жизнь такая, - она перетекает. Начало чего-то одного - это начало следующего. И, символично, что дирижером оркестра теперь стала Василиса - дочка Артема Эдуардовича.