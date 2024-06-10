Должность занял Сергей Дмитриев.

10 июня пресс-служба правительства Владимирской области объявила, что Сергей Дмитриев временно займет должность исполняющего обязанности министра архитектуры и строительства региона. Ранее он работал заместителем руководителя этого ведомства. Информации о возможной отставке предыдущего министра пока нет.Александра Батурина, главу министерства архитектуры и строительства Владимирской области, задержали в Коврове 8 июня. По версии следствия, в 2019 году он заключил контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник", но работы фактически не были выполнены. Ущерб оценивается в 12 миллионов рублей.