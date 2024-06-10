Замдиректора МУП ВладимирВодоканал Вячеслав Барабошкин рассказал о работе центра после разрыва...

Замдиректора МУП "ВладимирВодоканал" Вячеслав Барабошкин рассказал о работе центра после разрыва контракта с "ЕРКЦ"Во "ВладимирВодоканале" - очереди. Этой весной МУП разорвал агентский договор с "Единым рассчетно-кассовым центром". И теперь сам рассылает квитанции.С какими проблемами столкнулись абоненты, и когда всё "устаканится", спросили у замдиректора центра предоставления услуг муниципального предприятия Вячеслава Барабошкина. Он стал гостем студии "Вестей".