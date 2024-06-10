Замгубернатора Владимир Куимов рассказал, каким будет молодежный музыкальный баттл - Владимирские...
Замгубернатора Владимир Куимов рассказал, каким будет молодежный музыкальный баттл - "Владимирские музыкальные сезоны"
Культура Владимирской области. Как развивают эту сферу? Какие яркие события в летнем календаре? И каким будет молодежный музыкальный баттл - "Владимирские музыкальные сезоны", который стартует уже на этой неделе?
Об этом "Вестям" рассказал заместитель губернатора Владимир Куимов. С ним беседовала Мария Платанюк.