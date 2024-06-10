Жители Октябрьского района города Владимира временно останутся без горячей воды В Октябрьском...

Жители Октябрьского района города Владимира временно останутся без горячей водыВ Октябрьском районе города Владимира с 04:00. 11.06.2024 г. до 04:00. 12.06.2024 г. будет приостановлена подача горячей воды. Ограничения связаны с реконструкцией трубопровода в районе ул. 1-ая Пионерская, д.64, сообщили в пресс-службе "Т-плюс".Под отключение попадают следующие адреса:- 1-Пионерская 20, 22а, 68а, 55, 55а, 57, 68, 80, 80а, 86,86а, 88, 88в, 90а, 61, 61а, 63, 65, 67;- Мира 37, 37а, 41, 39, 55, 57, 59, 61а, 45;- Почаевская 2, 2а, 2б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30,- Северная 1, 1б, 15а, 18а, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 41, 45а, 47, 49, 53, 53а;- Усти-на-Лабе 23, 27а, 33;- 2-ой Почаевский пр. 4;- ул. Крупской 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8,- П. Осипенко 17, 30, 31, 31а, 32, 33а, 21, 23а, 23б, 27, 28;- Фейгина 11, 13, 13а, 23а, 35а.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Владимирский филиал "Т-плюс" приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky