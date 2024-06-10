Жительница Гусь-Хрустального района подозревается в организации незаконной миграции УФСБ России по...

Жительница Гусь-Хрустального района подозревается в организации незаконной миграцииУФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и задокументирована противоправная деятельность жительницы Гусь-Хрустального района Владимирской области, 1989г.р., причастной к организации незаконной миграции.По версии следствия, указанная гражданка в 2022-2023 годах, совместно с соучастником, личность которого не установлена, за денежное вознаграждение помогала получать вид на жительство без ограничения срока действия иностранцам путем фиктивного установления отцовства."Фигурантка подыскивала женщин с несовершеннолетними детьми, в свидетельстве о рождении которых отсутствовали сведения об отце ребенка. Далее она склоняла их оказать содействие в установлении фиктивного отцовства в отношении иностранцев, нуждавшихся в виде на жительство. С каждого мигранта злоумышленница получала денежные средства в размере 100 тысяч рублей", - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Владимирской областиВ июне 2024 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело.Фото: СУ СК России по Владимирской области