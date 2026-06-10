12 июня Владимир примет сотни талантливых молодых исполнителей в рамках III международного фестиваля «Владимирские музыкальные сезоны». Городские площади превратятся в открытые концертные

12 июня Владимир примет сотни талантливых молодых исполнителей в рамках III международного фестиваля «Владимирские музыкальные сезоны». Городские площади превратятся в открытые концертные площадки, где начинающие артисты представят свое мастерство жителям и гостям областного центра. Об этом рассказали в облправительстве. Из пресс-релиза правительства региона Цель «Владимирских музыкальных сезонов» – сохранение исторической памяти, культурного кода и преемственности