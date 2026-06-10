С 10 июня по 1 сентября по средам на маршруте № 1С во Владимире запустят дополнительные рейсы.

Для повышения качества транспортного обслуживания горожан с 10 июня по 1 сентября на автобусном маршруте № 1С, который соединяет улицу Элеваторную с Селецкими садами, начнут курсировать дополнительные машины. Каждую среду общественный транспорт будет совершать добавочные заезды на участке от площади Ленина до Селецких садов.Отправление от остановки «Площадь Ленина» запланировано на 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.Автобусы из Селецких садов будут отходить в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.Актуальное расписание движения автобусов уже опубликовано на официальном портале администрации города Владимира в разделе «Транспорт».