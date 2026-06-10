Возгорание в многоквартирном жилом доме в городе Карабаново Александровского округа произошло вечером 9 июня. Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС в 17:02. В доме №13 по улице

Возгорание в многоквартирном жилом доме в городе Карабаново Александровского округа произошло вечером 9 июня. Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС в 17:02. В доме №13 по улице Лермонтова загорелась квартира на 4 этаже. Хозяев в тот момент дома не было. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 15 человек, и