На встрече обсудили алгоритмы работы городского транспорта во время ЧС.

Руководители городских транспортных предприятий прошли специальный инструктаж по вопросам обеспечения безопасности пассажиров в условиях возможной атаки беспилотников или ракетной опасности. Мероприятие организовали специалисты мэрии, управления гражданской защиты и сотрудники МЧС.В ходе встречи эксперты разъяснили детальный алгоритм поведения в экстренных ситуациях. Компании-перевозчики обязаны провести обучение для каждого водителя, чтобы персонал четко понимал порядок эвакуации граждан при объявлении тревоги. Также участникам представили актуальный перечень городских объектов, которые могут служить укрытиями.При получении сигнала об опасности водитель обязан немедленно проследовать к ближайшему безопасному месту, высадить людей и четко указать им направление движения к убежищу. До конца текущего года во всех транспортных организациях города проведут серию практических тренировок, чтобы довести действия персонала до автоматизма.